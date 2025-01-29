リクルートは、関西圏（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県）に居住している人を対象に「SUUMO住民実感調査2024 関西版」を実施し、その結果を発表しました。本記事では、奈良県版「住み続けたい街（駅）ランキング」を紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：学園前（近鉄奈良線）2位は「学園前（近鉄奈良線）」でした。奈良市にある学園前駅は、「帝塚山学園」が立地する駅で、大阪方面や奈良市中心