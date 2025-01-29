悲願の日本一奪還へ！ホークスの小久保監督が29日、発表したのは。■小久保監督「2025年のチームスローガンは、ピースです。」今シーズンのスローガンが「PS（ピース）！」に決まりました。PSは、Professional（プロフェッショナル）Spirit（スピリット）から取りました。プロ意識を持って、選手として代えのきかない人材となり、チームに欠かせない大切な「ピース」になろ