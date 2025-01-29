東京時間17:01現在 香港ハンセン指数 20225.11（休場） 中国上海総合指数 3250.60（休場） 台湾加権指数 23525.41（休場） 韓国総合株価指数 2536.80（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8447.01（+47.94+0.57%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76400.88（+499.47+0.66%） ２９日のアジア株は大半の市場が休場。中国本土、香港、台湾、韓国、シンガポール市場は春節（旧正月）のため休場。豪州