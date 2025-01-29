■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3825) リミックス 東証スタンダード (7186) コンコルディ 東証プライム (7599) ＩＤＯＭ 東証プライム (1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード (4579) ラクオリア 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (8136) サンリオ 東証プラ