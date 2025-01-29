■『Reading Echoes FIEND／FRIENDin20faces』は1月30日から東京公演がスタート 【写真】台本を手に、ラフなヘアスタイルの佐久間大介自撮りショット Snow Manの佐久間大介が「楽しい」の一言とともに自撮りショットを公開した。 写真には自身が出演する朗読劇『Reading Echoes FIEND／FRIENDin20faces』の台本を顔の前に持つ、前髪をおろしたラフな状態の佐久間が写されている。 東京公演は1月30日から『THEATE