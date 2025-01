希代のアクションスター、リーアム・ニーソンの集大成的作品『In The Land of Saints and Sinners』が邦題『プロフェッショナル』として2025年4月11日より日本公開となることが決定した。 ニーソンは本作で、自身の故郷である北アイルランドを舞台に戦う。暗殺請負の仕事に長年従事していた男が引退し、別の人生を歩もうとした矢先、IRAのテロ集団と対決する。ハードな修羅場を幾度も潜り抜けてき