キャベツやダイコンが並ぶ野菜売り場＝2024年10月、東京都練馬区のスーパー「アキダイ」関町本店内閣府が29日発表した1月の消費動向調査は、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数（2人以上世帯、季節調整値）が前月比1.0ポイント低下の35.2となり、2カ月連続で悪化した。野菜やコメなど食品価格の上昇が、引き続き消費者心理を冷え込ませた可能性がある。基調判断も「改善に足踏みがみられる」から「足踏みがみられる」