【アーケードアーカイブス サンダーフォックス】 1月30日 配信予定 価格： PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数：1～2人 ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス サンダーフォックス」を1月30日より配信する。価