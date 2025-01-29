ドラえもんファンの鈴鹿は、水田とともにしっかり衣装にドラえもんブルー。ドラえもんファンの鈴鹿央士、目指すは“しずかちゃん”！「僕もそうでありたい」「俺のものは、俺のもの。お前のものも、俺のもの」と言っている瞬間の藤本の目力たるや。本家ジャイアンの木村もタジタジに見える不思議。こちらはおなじみ“ドラえもん行列”の図。ドラえもんは短い足でヨチヨチ歩きのため、後ろがいつも詰まって行列ができるのだが、微笑