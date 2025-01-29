新型コロナの影響で実施された全国旅行支援や県民割支援をめぐり、1兆円あまりの予算のうち1割以上が使われていなかったことが会計検査院の検査でわかりました。【映像】全国旅行支援 予算の1割以上が使われず旅行代金の一部などを補助する全国旅行支援や県民割支援は、新型コロナの感染拡大で激減した旅行需要を回復させるため、2021年〜2023年まで実施されました。会計検査院によりますと、この事業の予算はあわせて1兆1193