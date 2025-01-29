中国SNSの微博（ウェイボー）で29日、元卓球選手の福原愛さんの新年のあいさつがトレンド入りした。中国が春節（旧正月）を迎えたこの日、福原さんは自身の微博を更新。「祝大家新年快楽、蛇年大吉！」などと新年を祝ってたくさんの幸せを祈るメッセージを投稿したほか、赤い服を着て中国語であいさつをする自身の動画も公開し、微博では「福原愛さんが赤い服に身を包んで新年のあいさつ」がトレンドに入った。福原さんのあいさつ