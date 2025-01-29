農村歌舞伎を披露する児童 地元に伝わる農村歌舞伎を学んだ高松市の小学生が、学校で全校生徒らに披露しました。 演じているのは、高松市立川東小学校の5年生です。 「白浪五人男」が上演され、呉服店の客に扮した盗賊役の5人の児童が堂々と口上を述べ、見得を切っていました。 川東小学校の5年生は2009年から毎年、香川町東谷地区に伝わる農村歌舞伎を地元の人たちから学んでいます。 これまで「敬老会」な