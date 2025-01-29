タレントの大竹まことが２９日、パーソナリティーを務める文化放送「大竹まことのゴールデンラジオ」（月〜金曜・午後１時）の出演後に報道陣の取材に応じ、２８日に原発不明がんのため亡くなった森永卓郎さん（享年６７）を追悼した。２時間３０分の生放送を終えた直後、自ら報道陣のもとに足を運び、約１０分間にわたって取材に対応。２００８年から１５年以上にわたって同番組で共演した森永さんについて「乱暴でありながら