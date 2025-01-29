革新的なバトルシステムを持つRPG『Clair Obscur: Expedition 33（クレール・オブスキュール：エクスペディション サーティースリー）』の発売日が2025年4月24日（木）に決定した。対応プラットフォームはPlayStation5で、価格は7400円（税込み）が予定されている。リアクティブターン制RPG『Clair Obscur: Expedition 33』『Clair Obscur: Expedition 33』は、従来のターン制バトルシステムにリアルタイムシステムを取り入れた、