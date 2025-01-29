Andrew MacAskillPaul Sandle[ロンドン ２８日 ロイター] - 英国のスターマー首相とリーブス財務相は２８日、ロンドンの金融センターで企業経営者との会合を開き、全ての重要な政策決定で経済成長を重視するよう閣僚に指示を出していると強調した。政府によると、会合にはロイズ・バンキング・グループ、ＢＴ、テスコ、ＢＡＥシステムズの最高経営責任者（ＣＥＯ）らが出席。スターマー氏は会合で、政府の「成長ミッション」