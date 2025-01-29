■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7599) ＩＤＯＭ 東証プライム (4579) ラクオリア 東証グロース (5243) ノート 東証グロース (6857) アドテスト 東証プライム (4676) フジＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (8136) サンリオ 東証プライム (5