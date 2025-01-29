電通総研がこの日の取引終了後、集計中の２４年１２月期連結業績について、売上高が従来予想の１５２０億円から１５２６億４２００万円（前の期比７．０％増）へ、営業利益が２００億円から２１０億３９００万円（同０．１％増）へ、純利益が１４０億円から１５１億１７００万円（同３．１％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。 ビジネスソリューション及び製造ソリューションが予想を上回ったこ