100÷50は？【YouTuber・おうちごっこの子育て】香りでお風呂タイムを楽しみに！ ごっこ遊びで習慣作り「子どもとどうやって遊んでいいかわからない…」「子どもとどう接していいかわからない…」と日々感じてしまう方も少なくないかと思います。そんなお悩みを抱えた人に向けてご紹介したいのは、SNS総フォロワー数182万人超（2024年12月現在）の家族YouTuber「おうちごっこ」のヒロアキさんが実践した、家族の絆の深め方です。「