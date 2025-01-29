☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【1月】 29日(水) 105.58／397円高 28日(火) 102.84／548円安・3万9500円割れ 27日(月)97.44／366円安 24日(金)91.15 23日(木)86.43／312円高 22日(水)90.11／618円高・3万9500円台回復 21日(火)88.04／125円高・3万9000円台回復 20日(月)85.86／451円高・3万8500円台回復 17日(金)84.09／121円安・3万8500