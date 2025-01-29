未成年の男性アイドルグループのメンバーを鈍器で暴行した疑いで起訴された元所属事務所の代表が、１審で懲役１年、執行猶予３年を言い渡された。２９日、法曹界によるとソウル中央地裁刑事１６単独イ・ギョンソン判事は１４日、特殊傷害、特殊暴行、児童虐待などの疑惑を受けた元所属事務所代表キム氏に懲役１年、執行猶予３年および１２０時間の社会奉仕を命令した。また、所属事務所の児童福祉法違反の疑いについては罰金５００