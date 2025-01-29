アイベックスエアラインズは、3月30日から始まる夏スケジュール期間中、国内線13路線を1日28往復56便運航する。仙台〜福岡線を1日5往復、仙台〜札幌/千歳・名古屋/中部・広島線を同3往復、大阪/伊丹〜仙台・福島・新潟線と福岡〜新潟線を同2往復、名古屋/中部〜福岡線と大阪/伊丹〜福岡・大分・鹿児島線を同1往復運航する。航空券の販売は、1月31日午前9時半から開始する。