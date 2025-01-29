インドの経済成長が著しい。現地で教育事業を立ち上げた松本陽さんは「その原点にあるのは高い教育熱だ。インドではトップ大学の合格は人生の成功を意味する。それを勝ち取るため、学生はものすごい熱量で勉強している」という――。（第1回）※本稿は、松本陽著、西岡壱誠企画『教育超大国インド』（星海社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lakshmiprasad S※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lakshmi