[アイントホーフェン（オランダ） ２９日 ロイター] - オランダ半導体製造装置メーカーのＡＳＭＬが２９日発表した２０２４年第４・四半期決算は、新規受注が７０億８８００万ユーロ（７３億９０００万ドル）となり、予想を大幅に上回った。人工知能（ＡＩ）向け半導体の製造に使用される先端装置の需要が旺盛だった。ビジブル・アルファによると、アナリスト予想は３９億９０００万ユーロ。第３・四半期は２６億３０００万ユーロ