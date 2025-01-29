愛知県警高速隊の巡査部長がコンビニエンスストアでお菓子を万引きした疑いで、現行犯逮捕されました。 【写真を見る】愛知県警高速隊の巡査部長を現行犯逮捕 コンビニのお菓子万引きの疑い「仕事や家族の関係で疲れてしまった」 逮捕されたのは、愛知県警高速隊の巡査部長・北岡真一容疑者(45)です。 警察によりますと、北岡容疑者は29日午前7時すぎ、愛知県岩倉市内のファミリーマートで、約150円相当のお菓子を