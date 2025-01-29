○経済統計・イベントなど ０４：００米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表 ０４：３０米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：３０豪・四半期輸入物価指数 １５：３０仏・消費支出 １５：３０仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １８：３０英・消費者信用残高 １８：３０英・マネーサプライ １９：００ユーロ・ＧＤ