BLACKPINKのロゼが1月29日にインスタグラムを更新。イチゴの絵文字などとともに「until next time japan♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。【写真】「見えちゃいそう…」ロゼの深Vネックドレス姿去る26日、さいたまスーパーアリーナで行われたダンスミュージックフェスティバル「GMO SONIC 2025」にスペシャルゲストとして出演したロゼ。自身初のスタジオアルバム『rosie』の収録曲『toxic till the end』や『