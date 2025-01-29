北朝鮮の金正恩総書記が核物質生産基地と核兵器研究所を現地指導した。日時は不明。朝鮮中央通信が29日、報じた。金正恩氏は2024年9月に遠心分離機を多数備えたウラン濃縮施設を視察した。今回、訪れたのは同じ施設と見られる。今回の視察は、発足したばかりの第2次トランプ米大統領に対して、改めて核保有をアピールする狙いがあるようだ。朝鮮労働党中央委員会の洪承武（ホン・スンム）第1副部長が同行した。金正恩氏は、「兵器
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 渡邊渚の著書に注意書きの章
- 2. 中居氏は無実? 引退撤回求める声
- 3. おもちゃ博物館閉館「心折れた」
- 4. 文春の訂正問題 編集長が声明
- 5. 笑福亭鶴瓶 スシローHPから削除
- 6. バド渡辺 日本代表辞退を公表
- 7. フジ会見後 女性が心境を告白か
- 8. 丹羽孝希「違法と分からず」
- 9. 中居氏の問題「鶴の一声が必要」
- 10. 交際相手の娘と性交は罪 初判断
- 1. おもちゃ博物館閉館「心折れた」
- 2. 丹羽孝希「違法と分からず」
- 3. 交際相手の娘と性交は罪 初判断
- 4. 「肺NTM症」中高年女性で感染増
- 5. 丹羽孝希を送検 賭博を認める
- 6. 卓球の丹羽孝希を書類送検
- 7. 「タモリさん生前贈与」詐欺被害
- 8. 山中に切断死体 昨年12月死亡か
- 9. 道路陥没「深さが想定の2倍」
- 10. 埼玉で道路陥没 緊急放流を準備
- 1. 「パパ活女子」迎える悲しい結末
- 2. モテない娘 母の「執念」で結婚
- 3. 佳子さま 公務ドタキャンの波紋
- 4. 家購入もまさかの事態に悲鳴
- 5. 無印良品 謝罪&使用中止呼びかけ
- 6. バナナ口に出し入れ 投稿に非難
- 7. 記事訂正 堀江氏が「クソ文春」
- 8. 伝説に残るフジ会見 最悪のワケ
- 9. 日韓 あいまいなまま結んだ協定
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 11. 与野党、旧安倍派会計責任者の参考人招致で対立…予算案の実質審議ずれ込みも
- 12. 「能動的サイバー防御」東京・市ヶ谷に拠点検討…警察や自衛隊、情報共有して迅速に対応
- 13. 「世襲批判は受けるしかない」中曽根康隆議員が語る、政治家として働くということ - BLOGOS編集部
- 14. 医師が実践する鉄壁の感染対策
- 15. 菅首相が創価学会と米国大統領選「両睨み」12月総選挙
- 16. AEDでわいせつ罪 ABEMAに違和感
- 17. 「楽しい日本」めぐり論戦 皮肉交じりの質問に笑い誘う答弁も
- 18. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰らった 橋下市長の統一教会問題
- 19. 「自殺ない社会を」加藤氏に批判
- 20. 1日で元がとれるサブスクが話題
- 1. インド宗教祭に殺到 30人が死亡
- 2. 欧州で最悪の嵐が猛威 死者も
- 3. 人魚が巨大魚に食べられた? 中国
- 4. ドイツ首相「本当にうんざり」
- 5. 米 強烈なにおいの死体花が開花
- 6. 「わざとぶつける」韓国投手の今
- 7. 自殺同然の行動 北朝鮮兵の戦術
- 8. 北朝鮮 人糞集めキャンペーン
- 9. スーダンで航空機墜落 19人死亡
- 10. 釜山で旅客機火災 荷物棚から火?
- 1. メルカリで30万円利益 確定申告?
- 2. 内部通報件数多い企業ランキング
- 3. 電通マン住むタワマンで重大事件
- 4. 今さらリモート廃止で社内大混乱
- 5. 東大卒62歳夫に年金6万妻見切り
- 6. 記念硬貨 高値がつく可能性も
- 7. 月収19万46歳 初任給30万に怒り
- 8. 税金取りたい…大谷の契約に反発
- 9. 「マツダ」エンブレム変更へ
- 10. やっていい借金&ダメな借金 違い
- 1. 「NVIDIA GeForce RTX 5080」レビュー！ 素の性能でもRTX 4080 SUPERを若干凌駕、DLSS 4でRTX 4090すら圧倒
- 2. Amazonで「SwitchBot」がセール
- 3. スマートキーが横並びで2個入る！強靭×撥水スマートキーケース
- 4. 使えるOffice閲覧！ビジネスの世界標準 BlackBerry 8707h【ケータイラボ】
- 5. ウエアラブルへ AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH【ケータイラボ】
- 6. Touch Diamond用クレードルが登場
- 7. 【ケータイラボ】iPhoneはケータイじゃない？ インターネットのための「iPhone 3G」
- 8. iPhoneの対抗馬「EMONSTER lite」の強みと弱み【ケータイラボ】
- 9. 【トレビアン】任天堂ファンの4コマ漫画ブログがいちおしブログに選ばれる!?
- 10. 【トレビアン】ネットオークショントラブル？ 「詐欺だ！ ダイソーの物だとは知らなかった！」
- 11. 「CYBERJAPAN DANCERS」のメンバーや顔出し看板ニストの塩谷さんも登場した「顔出しんさい！広島県」出発イベント
- 12. コイン形全固体電池、10年超使用可能に
- 13. ソフトバンクがSA方式の5G商用サービスをスマホでも利用可能に！まずはXperia 5 III A103SOとAQUOS wish A104SHが対応
- 14. iPhone 15 Pro Maxが最大26%オフ
- 15. 旅行客がAirTagで自分の荷物追跡
- 16. Haylou、5480円のマルチポイント対応イヤーカフ型完全ワイヤレス
- 17. 楽天、法人向けのAIサービス提供開始‐1人あたり月額1100円から
- 18. 生活に溶け込むケータイへ！「au 春モデル」発表会レポート
- 19. 【トレビアン動画】お台場のガンダムの周りを回ってきた！
- 20. 魔法のような製品をより多くの人に届けたい！アップルCEO ジョブズ氏が100万台突破のiPadにコメント
- 1. バド渡辺 日本代表辞退を公表
- 2. 大谷結婚 水原被告が裏事情告白
- 3. 高梨沙羅の自宅がほぼスイート
- 4. 大谷の朝食にも関心 米記者驚き
- 5. 古賀を継ぐ新エース スターは誰
- 6. 札幌でeスポーツ世界大会開幕 賞金総額3億円かけ5日間熱戦
- 7. 本田真凜のコスプレにファン歓喜
- 8. 薬師寺容疑者 女性と密着投稿も
- 9. ネイマール 12年ぶり古巣復帰へ
- 10. 青学大4年生 豪華な進路先決める
- 1. 渡邊渚の著書に注意書きの章
- 2. 中居氏は無実? 引退撤回求める声
- 3. 文春の訂正問題 編集長が声明
- 4. 笑福亭鶴瓶 スシローHPから削除
- 5. フジ会見後 女性が心境を告白か
- 6. 中居氏の問題「鶴の一声が必要」
- 7. 中居氏巡るヒロミの釈明 賛否
- 8. 中居氏の騒動 1番ビビるのは鶴瓶
- 9. 粗品「結婚しよう」 あのが本音
- 10. 資産20億? 中居氏の引退後の生活
- 1. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 2. 音無 公表できなかった乳がん
- 3. 悪口ばかりの女友達にうんざり
- 4. 夫の単身赴任先で目撃 驚愕光景
- 5. 食べつくし夫が食べたプリンは…
- 6. 優しい彼氏 実は最低男だった
- 7. 40代女性「オバ見え」するワンピ
- 8. なぜ? 美人じゃなくてもモテる訳
- 9. 親切なママ友逆に怖い 疑心暗鬼
- 10. 三軒茶屋に韓国発ドーナツカフェ