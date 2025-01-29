北朝鮮の金正恩総書記が核物質生産基地と核兵器研究所を現地指導した。日時は不明。朝鮮中央通信が29日、報じた。金正恩氏は2024年9月に遠心分離機を多数備えたウラン濃縮施設を視察した。今回、訪れたのは同じ施設と見られる。今回の視察は、発足したばかりの第2次トランプ米大統領に対して、改めて核保有をアピールする狙いがあるようだ。朝鮮労働党中央委員会の洪承武（ホン・スンム）第1副部長が同行した。金正恩氏は、「兵器