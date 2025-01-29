Number_iの平野紫耀（28）が、新曲「GOD_i」のミュージックビデオ撮影のオフショットを披露。「本当にGODすぎ」「世界1宇宙1かっこいい紫耀くん」など反響が寄せられている。【映像】フェスや撮影オフショットこれまでにもInstagramで様々な裏側を見せていた平野。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」でのメンバーとの3ショットや、アジア アンバサダーを務めるコスメブランド「イヴ・サンローラン・ボーテ」の店頭ビジュアル撮影