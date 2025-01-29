アイルランド代表FWエバン・ファーガソン(20)の獲得競争をリードするのは…。ブライトン&ホーヴ・アルビオンで伸び悩む若手ストライカー、ファーガソン。一時は多くのビッグクラブが獲得に名乗りを上げたなか、ケガの影響もあってかなかなか“数字”を伸ばせず、ダニー・ウェルベックらを脅かせない。それでも今冬、大変多くのクラブがレンタルも含めて獲得を検討。アーセナル、ボーンマス、ウェストハム、エバートン、マルセ