近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（61）が27日のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせ〜！」に出演。今春センバツに98年ぶりの大阪勢選出ゼロにショックを表した。金村氏はセンバツの大阪勢ゼロのニュースに「ショックやな〜」と素直に残念がった。一方で、金村氏の“地元”兵庫からは東洋大姫路が選出された。履正社（大阪）を2019年夏の甲子園Vに導いた岡田龍生監督（63）が2022年4月から母校を指揮し始めた。