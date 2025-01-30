タリーズコーヒーに『トムとジェリー』とコラボレーションしたドリンクやフード・雑貨が登場！第6弾となる2025年は、“Time for coffee! Be happy!”をテーマにした「トム」と「ジェリー」のメニューやグッズがラインナップされています☆ タリーズコーヒー『トムとジェリー』コラボレーションメニュー・グッズ2025  発売日：2025年2月5日（水）販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗 1940年にウィリアム・ハ