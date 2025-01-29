¸½ºß¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦ËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥¸¥¢3¼¡Í½Áª¡ÊºÇ½ªÍ½Áª¡Ë¤Ë¤Æ¶¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¼ó°Ì¤òÁö¤ëÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡£Î¾¼Ô¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ä¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂÐÀï¤·Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤­¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£²áµî¤ÎAÂåÉ½¤Ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î16¾¡23Ê¬42ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢2010Ç¯°Ê¹ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¾¶á10»î¹ç¤Ç¸«¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î5¾¡¡ÊPKÀï¤Ç¤Î¾¡Íø´Þ¤á¤ë¡Ë2Ê¬3ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼ÔºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ï2022Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿E-1Áª¼ê