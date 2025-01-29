かつてで独自のシリーズが制作されたデアデビルは、（MCU）内の数本にてゲスト登場を果たした後、単独ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」にてMCU本格合流を果たす。 スタジオが異なっていた都合で積極的なクロスオーバーが実現していなかっただけで、もともと「デアデビル」はMCUの世界観に属する物語だ。「デアデビル：ボーン・アゲイン」でショーランナーを務めるダリオ・スカ