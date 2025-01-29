ディズニー『ライオン・キング：ムファサ』が、日本国内における2024年公開の洋画実写作品で興行収入第1位記録を更新したことがわかった。 厳密に『ライオン・キング：ムファサ』を実写作品と呼ぶかどうかはさておき、本作は1月28日までに日本国内で動員150万人、興行収入21.1億円を突破。2024年7月25日公開の『＆ウルヴァリン』を抜いた。 『ライオン・キング：ムファサ』は2019年公開の“超実写版”『ライオン・キング』