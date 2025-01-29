『スパイダーマン』や『ヴェノム』シリーズのソニー・ピクチャーズが放つマーベル作品『クレイヴン・ザ・ハンター』が、2025年1月29日よりプレミア配信開始となった。 クレイヴンは、原作コミックではスパイダーマンの宿敵として描かれるヴィラン。引き締まった強靭な肉体に野獣のようなパワーとスピード、研ぎ澄まされた五感で、獲物をどこまでも追跡する。動物との意思