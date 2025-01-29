やゴールデングローブ賞、グラミー賞に輝く映画音楽の巨匠が、サウジアラビア国歌を制作する見込みであることがわかった。サウジアラビア総合娯楽庁のトルキ・アル＝シャイフ長官がSNSにて明らかにした。 2025年1月25日、ジマーは自らのライフワークであるコンサート「HANS ZIMMER LIVE」のサウジアラビア公演を開催。これに先駆けてアル＝シャイフ長官と面会し、国歌の制作を含む今後のプロ