Aile The Shotaが☆Taku Takahashiと共に制作した新曲「アノナミダ」が、本日配信リリース。あわせて同日21時より、本楽曲のリリックビデオが公開される。 (関連:Aile The Shotaが誠実に突き詰めた“良い音楽で楽しく踊ること”ワンマンツアー『odorimasenka』を振り返る) 本楽曲はドラムンベースを主体としたビートに、Aile The Shotaが描くハイセンスなメロディと愁いを感じる歌詞が相まった