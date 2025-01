Aile The Shotaが、新曲「アノナミダ(Prod. ☆Taku Takahashi)」のリリックビデオを、1月29日21時に公開することを発表した。【写真】Aile The Shota2024年11月20日にリリースした1stアルバム『REAL POP』に収録されている楽曲「踊りませんか?」、「さよならシティライト」を通して共感性の高い歌詞、シティポップテイストのおしゃれなサウンド・メロディが多くの反響を集めシンガーソングライターとして頭角を表したAile The Shota。