『スパイダーマン』の完全新作アニメシリーズ「スパイダーマン：フレンドリー・ネイバーフッド」が2025年1月29日よりにスイングする。この物語は（MCU）の別ユニバースでの高校生ピーター・パーカーを主人公に、スパイダーマンとしての奮闘記を描くアニメ作品だ。 作中にはスパイダーマンのみでなく、お馴染みのマーベル・ヒーローや