ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤°ìÇ¯¡½¡£¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÙÀî°¦ÎÑ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ìó1Ç¯Á°¤Î¼èºà¤Ç¡¢Éã¤¬À¾Éð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤òÅÏ¤êÊâ¤­20Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ºÙÀîµü¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢·ÝÇ½³¦Ä©Àï¤òÀë¸À¤·¤¿°¦ÎÑ¤µ¤ó¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿Éã¤È¤Î»Ïµå¼°¤ä»öÌ³½ê½êÂ°¡¢ÃÏ¸µÊ¡²¬¤Ç°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£1·î15Æü¤Ë21²óÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖÁ´Éô¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Î?¸½ºßÃÏ?¤È?