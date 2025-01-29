Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ¤¶¤·¤¿¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡Øgunebakis¡Ù¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Î¶¯¹ë¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬¹â°æ¤Ë´¶¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¹â°æËÜ¿Í¤¬°ÜÀÒ¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ê¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤«¤é°ÜÀÒ¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¹â°æ¹¬Âç¤Ë¿·Å¸³«¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë