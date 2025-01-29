Àè¿Ø¥Û¥ó¥À¤È¥ä¥Þ¥Ï¤ò±Û¤¨¤ëÀ­Ç½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬»ê¾åÌ¿Îá¡ª ÆüËÜÀ½¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤¬À¤³¦¿Ê½Ð¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Î¤Ï1960Ç¯ÂåÁ°È¾¡¢À¤³¦GP¤ØÄ©Àï¤·¾®ÇÓµ¤ÎÌ¥Þ¥·¥ó¤«¤éÀ¤³¦À©ÇÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¹âÀ­Ç½¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÀè¿Ê¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Î¤À¡£¥Û¥ó¥À¤Ï'60Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¥Þ¥óÅçT.T.¥ìー¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤«¤é¡¢À¤³¦ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ250cc¤Î¥¹