1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢28Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤Ç¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¦·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤¬¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤êÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ »ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¡Ö¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤À¤Ã¤¿·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¤ªÉãÍÍ¤ÎÂîÏº¤µ¤ó¤¬¡¢ºòÆü¡¢¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê»þ¤Î¤´½Ð±é¡¢²þ¤á¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×