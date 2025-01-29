Ãæ¹ñ¤Î2024Ç¯¤Î¼«Æ°¼ÖÍ¢½Ð¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Î¤ÏEV¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¥í¥·¥¢¸þ¤±¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ÎÍ¢½Ð¤¬¹¥Ä´¤Ê´ñ¿ðµ¥¼Ö¤ÎÍ¢½ÐÉÖÆ¬¡ÊÆ±¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡ËµÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤­¤¿Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÍ¢½Ð¤ËÊÑÄ´¤ÎÃû¤·¤¬¸½¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñµ¥¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤¬1·î13ÆüÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÍ¢½ÐÂæ¿ô¤Ï585Ëü9000Âæ¤ÈÁ°Ç¯Èæ19.3¡óÁý²Ã¡£Í¢½ÐÂæ¿ô¤¬ÆüËÜ¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¡Ê57.9¡óÁý¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿­¤ÓÎ¨¤¬38.6¥Ý¥¤¥ó¥È