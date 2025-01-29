¡ã01·î28Æü¤Î25Æü¡¦75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1618) ÌîÂ¼¥¨¥Í»ñ¸» Åì¾ÚETF [ 20,630.0 | -1.00% ] (1850) Æî³¤Ã¤Â¼ Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 325.0 | +1.24% ] (1879) ¿·ÆüËÜ·ú Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 1,586.0 | +1.73% ] (202A) Æ¦Â¢¥Ç¥¸£È£Ä Åì¾Ú¥°¥íー¥¹ [ 1,