¡ã01·î28Æü¤Î25Æü¡¦75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥Ç¥Ã¥É¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1486) Æü¶½ÊÆºÄ¥ØÌµ Åì¾ÚETF [ 23,515.0 | -0.04% ] (1719) °ÂÆ£¥Ï¥¶¥Þ Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 1,143.0 | +0.26% ] (1949) ½»Í§ÅÅÀß Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 4,595.0 | -1.28% ] (2055) ÆüÏÂ»º Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 321.0 | 0.0