º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÇÐÍ¥¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢º£¥Ñ¥ïー¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤À¡£ »²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÎÓ¸×Ç·²ð »£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¡ÊÁ´8Ëç¡Ë 2023Ç¯¡¢¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç½é¤ÎW¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤ÏÄê»þÀ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡ÊÆÉ¤ß½ñ¤­¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë³Ø½¬¾ã³²¤Î¤³¤È¡Ë¤ÎÀÄÇ¯¡¦