¡ã01·î28Æü¤Î5Æü¡¦25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1309) ÌîÂ¼¾å¾Ú£µ£° Åì¾ÚETF [ 46,370.0 | +1.04% ] (1429) ÆüËÜ¥¢¥¯¥¢ Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 786.0 | +1.94% ] (1473) £Ï£î£å¥È¥Ô Åì¾ÚETF [ 2,803.0 | +0.01% ] (1474) £Ï£î£å£´£°£° Åì¾ÚETF [ 25,185.0 | -0.01