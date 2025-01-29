29Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎTOPIXÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ18.0¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2777¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ 2835.45¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò 2803.12¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò 2777.00¥Ý¥¤¥ó¥È29ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ 2770.79¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò 2757.70¥Ý¥¤¥ó¥È5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 2756.90¥Ý¥¤¥ó¥È28ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ 2738