ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù¤¬¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÁÉ¤ë¡½¡½¡£1·î31Æü¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Î»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃËÁõ¤ÎÎï¿Í¥ª¥¹¥«¥ë¤È¡¢ÎÙ¹ñ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤«¤é14ºÐ¤Ç²Ç¤¤¤Àµ¤¹â¤¯Í¥Èþ¤Ê²¦ÈÞ¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤é¤Î°¦¤È¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£1972Ç¯¤«¤é¡Ø½µ´©¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÌ¡²èÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2000ËüÉô°Ê¾å